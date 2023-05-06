الكنيسة تهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لتتويجهما ملكا وملكة لإنجلترا

يهنئ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الملك تشارلز على تتويجه ملكًا للمملكة المتحدة. وفى سياق متصل،

ويحضر رئيس الأساقفة اليوم حفلا دعا إليه السفير البريطانى جاريث بيلى عقدته السفارة البريطانية بالقاهرة لتتويج الملك تشارلز.

وقال رئيس الأساقفة: إن يوم التتويج هو حدث تاريخى تشهده المملكة المتحدة منذ سبعين عامًا.

كان رئيس الأساقفة قد التقى الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال في نهاية عام 2021 أثناء زيارته لمصر بصحبة شيخ الأزهر.