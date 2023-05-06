اليوم السابع
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الكنيسة تهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لتتويجهما ملكا وملكة لإنجلترا

السبت، 06 مايو 2023 05:58 م
الكنيسة تهنئ الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لتتويجهما ملكا وملكة لإنجلترا الملك تشارلز الثالث
كتب: محمد الأحمدى

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هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جلالة الملك تشارلز الثالث، وجلالة الملكة كاميلا، بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني.
 
وذكرت الكنيسة فى بيانها نثق أنهما سيبذلان قصارى جهديهما في استكمال الجهود التي تتطلبها هذه المكانة الرفيعة للمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل، وسط الاضطرابات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم.
 
وفى سياق متصل، يهنئ الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الملك تشارلز على تتويجه ملكًا للمملكة المتحدة.

 

ويحضر رئيس الأساقفة اليوم حفلا دعا إليه السفير البريطانى جاريث بيلى عقدته السفارة البريطانية بالقاهرة لتتويج الملك تشارلز.

 

وقال رئيس الأساقفة: إن يوم التتويج هو حدث تاريخى تشهده المملكة المتحدة منذ سبعين عامًا.

 

كان رئيس الأساقفة قد التقى الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال في نهاية عام 2021 أثناء زيارته لمصر بصحبة شيخ الأزهر.

 

 

 


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