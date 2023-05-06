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الصحة: وصلنا إلى مليون و600 ألف إجراء طبى ضمن "قوائم الانتظار"

السبت، 06 مايو 2023 12:33 ص
الصحة: وصلنا إلى مليون و600 ألف إجراء طبى ضمن "قوائم الانتظار" قوائم الانتظار
كتب إبراهيم حسان

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قال أكرم سامي معاون وزير الصحة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار كان هدفها إنهاء قوائم الانتظار والتخفيف على المرضى، وشملت إنهاء أعداد كبيرة من العمليات الجراحية.
 
أضاف أكرم سامي، في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، أنه بعد شهرين من الآن، سيكون مر على المبادرة الرئاسية خمس سنوات، وهو بمثابة العيد الخامس للمشروع، مردفا: "في خمس سنوات تخطينا مليون و600 ألف إجراء طبي ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار داخل مصر، بعدما كان في السابق حوالي 16 ألف عملية جراحية فقط".
 
وتابع أكرم سامي معاون وزير الصحة، أن الإجراءات الطبية تزيد بمرور الوقت في إطار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وعند تطبيق مبادرة التأمين الصحي الشامل في جميع أرجاء الجمهورية، سيكون هناك فرصة كبيرة في مساعدة المرضى في شتى المجالات الطبية.
 
وأكمل، "رقم 15300 تم تخصيصه للاستفسار عن الدخول في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب معرفة المستشفيات القريبة بمحيط المريض، أو قد يتم استخدام الموقع الخاص بقوائم الانتظار و100 مليون صحة".
 
 

مبادرة قوائم الانتظار

انهاء قوائم الانتظار

اخبار التليفزيون

مستشفى العجوزة



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