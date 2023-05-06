السيطرة على حريق بسور امتد لـ4 سيارات ملاكى بجوار موقف بنها العمومى

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في 4 سيارات ملاكى بجوار موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق في سور خشبي وسياج من الأشجار خاص بمنزل أمام مركز التدريب، بالقرب من موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها، ما تسبب في اشتعال النيران في 4 سيارات ملاكى تركها أصحابها بجوار السور، ونجاح الأهالى في إنقاذ إحدى السيارات قبل أن تأتى النيران عليها.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الأطفاء التى تمكنت من إخماد الحريق، وعلي الفور انتقلت قيادات مديرية أمن القليوبية وقسم ثان بنها، والمحاسب محمد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف بالقليوبية، وقيادات المرور، لموقع الحريق، حيث تم اغلاق الشارع المؤدي لموقف بنها للقادمين من شارع كلية التجارة والشوارع المجاورة له والعكس وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق، تم تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.