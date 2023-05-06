السيطرة على حريق أرض زراعية بمركز أبو المطامير فى البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل أرض زراعية بمركز أبو المطامير، دون حدوث خسائر فى الأرواح.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل أرض زراعية، مزروعة بالقمح بقرية العاشرة التابعة لمركز أبو المطامير.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.