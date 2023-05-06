اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بالنواب الأمريكى (إنفوجراف)

السبت، 06 مايو 2023 05:42 م
الرئيس السيسي يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بالنواب الأمريكى (إنفوجراف) الرئيس السيسى يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بالنواب الأمريكى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و"جون ديروشر" القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات، لدرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.
 
الرئيس السيسى يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بالنواب الأمريكى
الرئيس السيسى يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بالنواب الأمريكى

الرئيس يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بالنواب الأمريكى
الرئيس يستقبل رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بالنواب الأمريكى

 


مصر والولايات المتحدة

الرئيس السيسى

الكونجرس

مجلس النواب الامريكى



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