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الحبس سنة لـ5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

السبت، 06 مايو 2023 02:37 م
الحبس سنة لـ5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بالحبس سنة لـ5 متهمين في إعادة محاكمتهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة.
 
وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
 
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.
 

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