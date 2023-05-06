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الجارديان: القبض على رئيس حركة مناهضة للملكية بالتزامن مع مراسم تتويج تشارلز

السبت، 06 مايو 2023 11:33 ص
الجارديان: القبض على رئيس حركة مناهضة للملكية بالتزامن مع مراسم تتويج تشارلز تتويج الملك تشارلز
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم القبض على رئيس الحركة الجمهورية الرائدة في المملكة المتحدة، وخمسة منظمين آخرين للاحتجاج المناهض للملكية في حفل التتويج على طريق موكب الملك تشارلز الثالث.

كان جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لحركة "ريبابليك" أو الجمهورية، يجمع المشروبات واللافتات للمتظاهرين في الموقع الرئيسي للاحتجاج في ميدان ترافالجار عندما احتجزته الشرطة فى ستراند بوسط لندن.

وكانت المجموعة تسير خلف شاحنة مستأجرة مليئة بمئات اللافتات عندما أوقفتهم الشرطة.

وغردت شرطة العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها لن تتسامح مع أولئك الذين يسعون إلى "تقويض" اليوم.

قال هاري ستراتون، مدير فى الحركة، الذي وصل مع احتجاز سميث والآخرين: "كانوا يجمعون اللافتات ويحضرونها عندما أوقفتهم الشرطة. "

جاء الاعتقال، حوالي الساعة 7.30 صباحًا، في الوقت الذي تجمع فيه المئات من المتظاهرين المناهضين للملكية في ميدان ترافالجار مع أعلام كبيرة ويرتدون قمصانًا صفراء أثناء تطلعهم لجذب انتباه وسائل الإعلام العالمية والملك في يوم تتويجه.

وتم وضعه بجانب أقدم تمثال في لندن لتشارلز الأول، الذي فقد رأسه أمام الجمهوريين منذ ما يقرب من 400 عام، أولئك الذين يستعدون للمعارضة مع مرور موكب تتويج تشارلز الثالث أقروا بأنهم "فاق عددهم كثيرًا".

 


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



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