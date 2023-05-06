اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 02:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي يغرى اللاجئين الأوكرانيين بالمال للعودة إلى بلدهم كما فعل مع السوريين

السبت، 06 مايو 2023 01:19 ص
الاتحاد الأوروبي يغرى اللاجئين الأوكرانيين بالمال للعودة إلى بلدهم كما فعل مع السوريين لاجئون أوكرانيون - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترح الاتحاد الأوروبي على أعضائه تحفيز اللاجئين الأوكرانيين على العودة إلى بلادهم بمنحهم معونات مالية إضافية تشجعهم على ذلك، حسب صحيفة Irish Examiner الأيرلندية.

وبحسب الصحيفة، نشر الاتحاد الأوروبي مؤخرا تقريرا يحدد الخيارات المتعلقة بكيفية تعامل الأوروبيين مع مسألة اللاجئين الأوكرانيين.

يُشار إلى أن إحدى تلك الاستراتيجيات تتضمن التشجيع على العودة الطوعية وذلك عبر دعم المهاجرين ماديا ولفترة من الزمن بعد عودتهم إلى وطنهم.

وفي حال وفق بعض هؤلاء اللاجئين في إيجاد عمل أو في حال مباشرتهم الدراسة والتعليم، سيكونون مرشحين للحصول على الإقامة الدائمة.

كما لفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الغربيين يعملون أيضا لتطوير برنامج مشترك مع كييف بهدف إعادة دمج الأوكرانيين في المجتمع الأوروبي.

وتشبه هذه الأساليب ما طرحه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات حول دفع اللاجئين السوريين في بلدان التكتل للعودة إلى بلادهم مقابل اغراءات مالية تصل إلى عشرات آلاف الدولارات لكل فرد يعود منهم. 


اوكرانيا

لاجئون اوكرانيون

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف

اوروبا

الاتحاد الاوروبى



الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى: خطة الصين لحل النزاع فى أوكرانيا غير قابلة للتطبيق

الجمعة، 05 مايو 2023 04:24 م

ردا على هجوم الكرملين.. أوكرانيا تسقط مسيرة بمحيط القصر الرئاسى.. فيديو

الخميس، 04 مايو 2023 10:54 م

روسيا تعلن إحباط عملا إرهابيا أوكرانيا في محطة زابوريجيا الكهروذرية

الجمعة، 05 مايو 2023 04:04 م

هولندا ترسل بعثتين من خبراء الطب الشرعى إلى أوكرانيا للتحقيق فى جرائم الحرب

الجمعة، 05 مايو 2023 06:16 م

أوكرانيا تعلن تصدير أكثر من 42.4 مليون طن من الحبوب والبقوليات‎‎

الجمعة، 05 مايو 2023 11:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة