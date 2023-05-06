اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبي يرصد مليار يورو إضافية لتسليح أوكرانيا

السبت، 06 مايو 2023 02:00 ص
الاتحاد الأوروبي يرصد مليار يورو إضافية لتسليح أوكرانيا الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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رصد المجلس الأوروبي مليار يورو إضافية، في إطار صندوق السلام الأوروبي (EPF)، لتعزيز القدرات العسكرية لقوات كييف، التي تجهّز لهجومها المضاد على الجيش الروسي.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "هذا الإجراء سيوفر تمويل دعم القوات الأوكرانية بقذائف مدفعية من عيار 155 مم، وإذا لزم الأمر بصواريخ تشتريها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك من صناعة الدفاع الأوروبية".

وتعليقا على هذه الخطوة قال جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن قرار اليوم يمثل خطوة جديدة مهمة لتقديم المزيد من الدعم بالذخيرة لأوكرانيا.

وأضاف: يحتاج الجيش الأوكراني لكميات كبيرة من الذخيرة للدفاع عن الشعب والأراضي الأوكرانية، وهو بحاجة ماسة إليها جنبا إلى جنب مع القرار السابق القاضي بتوفير الذخيرة بسرعة من المخزونات الحالية، وبذلك نلتزم بملياري يورو لهذا الغرض، وعليه يصل إجمالي الدعم العسكري المقدم من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا إلى 5.6 مليار يورو.


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