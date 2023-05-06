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الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف الأصول الرقمية فى الدولة

السبت، 06 مايو 2023 01:16 م
الإمارات تحذر من هجمات "سيبرانية" تستهدف الأصول الرقمية فى الدولة هجمات سيبرانية
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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أهاب مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.

ووفق ما نشرته صحيفة البيان الإماراتية، طالب مجلس الأمن السيبراني الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة .

وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.

 

 


الإمارات

هجمات سيبرانية

الأصول الرقمية

اخبار الإمارات

الطوارئ السيبرانية



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