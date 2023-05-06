اليوم السابع
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السبت، 06 مايو 2023 08:06 ص
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الأوقاف: 2500 جنيه سعر صك الأضحية للحوم السودانية و4 آلاف للبلدى

السبت، 06 مايو 2023 06:00 ص
الأوقاف: 2500 جنيه سعر صك الأضحية للحوم السودانية و4 آلاف للبلدى صك الأضحية
كتب لؤى على

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تواصل وزارة الأوقاف مشروع صك الأضحية، حيث سجل سعر الصك من اللحوم البلدية 4000 جنيه، فيما بلغ سعر صك أضحية اللحوم السودانية 2500 جنيه، فيما يبلغ سعر صك الإطعام المتوفر طوال العام 300  جنيه.
 
ويُمكن للأشخاص الراغبين في المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف التواصل على الأرقام التالية :
 
-01015711280
 
-01146702020
 
- 01552563217
 
- 01223344789
 
كما أتاحت الوزارة إمكانية إرسال رسالة عبر الواتس آب، للتواصل مع مندوب الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية التبرع على الحسابات البنكية التالية:
 
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
خدمة فوري دهب : كود “92791 للحوم السودانية” وكود “92792 للحوم البلدية”.
 
صك الاضحية
صك الاضحية

 


صك الاضحية

صك الاطعام

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