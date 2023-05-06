اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمير وليام يتعهد بالولاء لوالده الملك تشارلز خلال مراسم حفل التتويج

السبت، 06 مايو 2023 02:31 م
الأمير وليام يتعهد بالولاء لوالده الملك تشارلز خلال مراسم حفل التتويج الأمير وليام يتعهد بالولاء لوالده الملك تشارلز
كتبت ــ رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعهد الأمير وليان، وريث العرش وأمير ويلز بالولاء لوالده الملك تشارلز خلال مراسم حفل التتويج، وركع أمامه وحياه قائلا "أنا، ويليام، أمير ويلز، أتعهد بالولاء لك، وأضع الإيمان والحقيقة عليك. ساعدني يا الله."

وكان أدى الملك تشارلز القسم ملكا للمملكة المتحدة فى إطار مراسم التنصيب، ووعد على وجه التحديد بدعم "الدين البروتستانتي المُصلح الذي أنشأه القانون" و "الحفاظ على استقرار كنيسة إنجلترا بشكل غير قابل للانتهاك".

وقال تشارلز: "أنا ، تشارلز ، أقف بإخلاص وبصدق أمام الله، وأشهد، وأعلن أنني بروتستانتي مخلص، وأنني، وفقًا للقصد الحقيقي للتشريعات التي تضمن الخلافة البروتستانتية على العرش، سوف أؤيد و أحافظ على التشريعات المذكورة بأفضل ما في وسعي وفقًا للقانون."

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن القسم كان مختلفًا عن القسم الذي أدلت به الملكة إليزابيث، والدة تشارلز في عام 1953. وللمرة الأولى أُضيفت المقدمة التي ألزمت الملك بشكل خاص بأنه "سيسعى إلى تعزيز بيئة يمكن للناس من جميع الأديان والمعتقدات العيش فيها بحرية".

 

 

 

 

 

 


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز



الموضوعات المتعلقة

ظهور لافت لسيدة أوكرانيا الأولى في تتويج الملك تشارلز.. صور

السبت، 06 مايو 2023 02:16 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الملك تشارلز على تتويجه ملكا لبريطانيا

السبت، 06 مايو 2023 01:59 م

الأمير هارى يظهر مبتسما فى حفل تتويج الملك تشارلز.. فيديو

السبت، 06 مايو 2023 01:38 م

مناهضون للملك تشارلز يرفعون صور "ميجان ماركل" ويصفونها بـ"أميرة الشعب"

السبت، 06 مايو 2023 01:14 م

بدء حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا

السبت، 06 مايو 2023 12:13 م

حشد كبير أمام الشاشات بالمركز التجارى لمشاهدة مراسم تتويج الملك تشارلز

السبت، 06 مايو 2023 12:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة