الأكثر صرامة فى تاريخ بريطانيا.. إجراءات أمنية مشددة لتتويج الملك تشارلز

كتب عبد الوهاب الجندى

فرضت السلطات البريطانية، إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة لندن، بالتزامن مع تنصيب الملك تشارلز الثالث اليوم السبت، وذلك في مراسم يعود عمرها لقرون مضت وتتسم بالفخامة والمواكب العسكرية.

وظهر التأهب الأمني في لندن كان على أعلى مستوياته، فالحواجز الحديدية نصبت على طول الطريق المؤدي إلى مركز الاحتفال، وانتشرت الشرطة بكثافة في وسط لندن، واعتبرت إجراءات اليوم الأمنية هي الأكثر صرامة في تاريخ البلاد.

وقد نشرت السلطات البريطانية آلاف الضباط لتأمين مراسم التنصيب في العاصمة لندن.

وعلى الرغم من أن اليوم يوم عطلة في بريطانيا فالمواصلات كانت مزدحمة بآلاف الناس الذين توجهوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى وسط لندن لمتابعة المراسم.

ومن المتوقع أن يحتج ما بين 1500 و2000 من مؤيدي النظام الجمهوري في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، بحسب ما أعلنت مجموعة "الجمهورية" البريطانية في بيان.



قوات أمام القصر