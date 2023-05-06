اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مايو 2023 12:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأكثر صرامة فى تاريخ بريطانيا.. إجراءات أمنية مشددة لتتويج الملك تشارلز

السبت، 06 مايو 2023 11:06 ص
الأكثر صرامة فى تاريخ بريطانيا.. إجراءات أمنية مشددة لتتويج الملك تشارلز الشرطه البريطانيه
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرضت السلطات البريطانية، إجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة لندن، بالتزامن مع تنصيب الملك تشارلز الثالث اليوم السبت، وذلك في مراسم يعود عمرها لقرون مضت وتتسم بالفخامة والمواكب العسكرية.

وظهر التأهب الأمني في لندن كان على أعلى مستوياته، فالحواجز الحديدية نصبت على طول الطريق المؤدي إلى مركز الاحتفال، وانتشرت الشرطة بكثافة في وسط لندن، واعتبرت إجراءات اليوم الأمنية هي الأكثر صرامة في تاريخ البلاد.

وقد نشرت السلطات البريطانية آلاف الضباط لتأمين مراسم التنصيب في العاصمة لندن.
 
وعلى الرغم من أن اليوم يوم عطلة في بريطانيا فالمواصلات كانت مزدحمة بآلاف الناس الذين توجهوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى وسط لندن لمتابعة المراسم.
 
ومن المتوقع أن يحتج ما بين 1500 و2000 من مؤيدي النظام الجمهوري في يوم تتويج الملك تشارلز الثالث، السبت، بحسب ما أعلنت مجموعة "الجمهورية" البريطانية في بيان.
 
قوات أمام القصر
قوات أمام القصر
 
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

 


تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث

حفل تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز الثالث

ملك إنجلترا

حفل تشارلز

تأمين حفل تتويج تشارلز

مراسم تتويج الملك تشارلز

مراسم تتويج تشارلز الثالث

تكلفة حفل تشارلز

المشاركون في حفل تشارلز

أبناء الأمير تشارلز تشارلز وديانا

ويليام تشارلز

عائلة الأمير تشارلز

تشارلز الثالث وزوجته

تشارلز اند كيث

الملك تشارلز زوج ديانا

أبناء كاميلا من تشارلز

أبناء الأمير تشارلز

تشارلز وديانا

زوجة الأمير تشارلز

عمر الملك تشارلز الثالث

ويليام أمير ويلز

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة