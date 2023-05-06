استمرار فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال – يونسكو" للمرأة فى مصر لعام 2023

كتب ــ محمد صبحى

تواصل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التقدم لبرنامج لوريال - يونسكو للمرأة في العلوم، بالتعاون مع لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

وللتقديم في هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2023.

جدير بالذكر، أن برنامج لوريال - يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 يُكرّم ثلاث باحثات متميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن في مجال علوم الحياة (مثل البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتقنيات الحيوية والبيئة وعلم السلوك)، وكذا العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء والكيمياء والبترول والهندسة والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات والأرض وعلوم الكون)،

ومن المقرر أن يتم تقديم منحتين قيمة كلّ واحدة منها 10,000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

جدير بالذكر، أن برنامج المواهب الشابة لوريال - يونسكو للمرأة في مصر يهدف منذ إطلاقه عام 2018 ، إلى تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم، حيث كرم البرنامج 15 باحثة مصرية من خلال برنامج المواهب الشابة بجمهورية مصر العربية.