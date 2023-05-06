اليوم السابع
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السبت، 06 مايو 2023 06:00 م
أكرم القصاص
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صرف منحة شهرية 2000 جنية لأسرة الطفل

استكمالًا لاستجابة الرئيس السيسي لمناشدة أسرة الطفل يوسف سامى.. مستشفى التأمين توصى بالبحث عن بدائل جراحية لعلاجه

السبت، 06 مايو 2023 05:33 م
استكمالًا لاستجابة الرئيس السيسي لمناشدة أسرة الطفل يوسف سامى.. مستشفى التأمين توصى بالبحث عن بدائل جراحية لعلاجه الطفل يوسف

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في اطار المتابعة، واستكمالًا لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة أسرة الطفل يوسف سامي 10 سنوات بالقناطر الخيرية من قرية بهادة، والذي يعاني من الصرع وكهرباء زيادة علي المخ، أوصت اللجنه العليا للمخ والأعصاب بمستشفي التأمين الطبي بمدينة نصر التي عرض عليها يوسف بعد ان تم نقله علي الفور اليها بسيارة إسعاف مجهزة، باستكمال الفحوصات والبحث عن بدائل  جراحية أخري او الحميه الكيتونية لعلاج مرض الصرع كون حالته الصحية لا تسمح بتركيب جهاز تحفيز الأعصاب.
 
ويخضع الطفل الآن للعلاج الدوائي علي نفقة الدولة طبقًا للبرتوكول العلاجي الذي أقرته اللجنة ، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف منحة شهرية ٢٠٠٠ جنية لأسرة الطفل.
 

الرئيس السيسى

مناشدة أسرة الطفل يوسف سامي

الطفل يوسف سامى

استجابة الرئيس السيسى



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