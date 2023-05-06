استخراج مقص جراحى من بطن سيدة استمر 6 سنوات بالمنصورة.. صور

في واقعة فريدة من نوعها تم اكتشاف آلة جراحية «جفت شرياني» داخل تجويف البطن لسيدة أجرى لها عملية جراحية سنة 2017 «ولادة قيصرية» حيث كانت تعاني سيدة تبلغ من العمر 47 سنة، من محافظة الشرقية، من آلام مبرحة بمنطقة الحوض منذ شهر مارس 2023 أعقبه حدوث ناسور شرجي مهبلي، مما أدى إلى الكشف عند عدد كبير من الأطباء.

و اكد الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة ب مستشفيات جامعة المنصورة ، أن السيدة حضرت إلى العيادة الخارجية بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، وتم مناظرة الحالة ووجد أن بها شئ غريب وغير معتاد، لذا أجرى لها على الفور الإشاعات والمناظير والفحوصات اللازمة وعندها تم اكتشاف وجود جسم معدني بمنطقة الحوض لهذه السيدة.

وبمتابعة التاريخ المرضى للسیدة «ن. ع.» أقرت بأنها قد أجرى لها عملية ولادة فيصرية في أوائل عام 2017، وكانت العملية صعبة للغاية حيث أن هذه العملية كانت رقم 5 من العمليات القيصرية التى أجرتها هذه السيدة وقد حدث نزيف حاد أثناء الولادة وتهتك بالرحم مما دفع أطباء النساء والتوليد إلى استئصال الرحم لإنقاذ حياتها.

وفي بداية العام الحالى 2023 بدأت هذه السيدة تعاني من آلام بالبطن والحوض وتكررت عليها هذه الآلام وازدادت حدتها وبدأ ظهور أعراض أخرى عبارة عن معاناة من وجود إفرازات شبيهة بالبراز من منطقة المهبل لذا أسرعت على الاستشارة الطبية المكثفة التي أثبت من خلالها وجود جسم معدني فى منطقة الحوض شبيه بآلة جراحية.

وبعد التحضير المكثف والدقيق تم استكشاف الحالة فى مركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، وجد خلالها آلة طبية جراحية بمنطقة الحوض عبارة عن جفت شرياني أصاب القولون والمستقيم والمثانة وعنهم الرحم بالالتهابات والالتصاقات الشديدة التي أسفرت عن حدوث ناسور بين المستقيم والمهبل.

وتم إعداد فريق جراحي برئاسة الدكتور أمجد فؤاد رئيس اقسام الجراحة، والدكتور محمد عبد الرازق مدرس الجراحة، والدكتور محمد الكامل والطبيب محمد أمجد، التخدير الدكتور أمجد زغلول، والدكتورة أماني طرباي وبمشاركة ميادة الدسوقى، ماجدة رحب ونهلة أحمد من هيئة التمريض، والفني محمد السيد، تم تنفيذ جراحة صعبة ودقيقة ومعقدة، استمرت 5 ساعات وتم استخراج الجفت الشرياني وتم استئصال الأجزاء المصابة، وتم نقل السيدة إلى غرفة الإفاقة فى حالة جيدة.