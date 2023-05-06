ارتفاع أسعار الذهب عالميا في النشرة الاقتصادية لليوم السابع.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل إسلام سعيد خلال النشرة الاقتصادية ما يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا ففي حين ينخفض السعر المحلى يواصل السعر العالمى ارتفاعه لأرقام تاريخية وغير مسبوقة .





سجلت أسعار الذهب العالمي أسبوع جديد من المكاسب تخلله تسجيل أعلى مستوى في تاريخ الذهب، ولكن نهاية الأسبوع كانت سلبية بشكل كبير، وتحمل الكثير من الغموض في حركة الذهب القادمة، خاصة بعد تقرير مجلس الذهب العالمي، وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وشهد الأسبوع تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند المستوى 2080 دولارا للأونصة.

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 مايو 2023 تحرك نحو الصعود إلى مستويات 2625 جنيها للجرام مقابل 2590 جنيها في بعض جلسات التداول أمس الجمعة، ويسجل سعر الذهب في البورصة العالمية 2016 دولار بهبوط ملحوظ بعد بيانات توظيف قوية في أمريكا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2625 جنيها.

عيار 18 يسجل 2250 جنيها.

عيار 24 يسجل 3000 جنيهات.

الجنيه الذهب 21000 جنيها.