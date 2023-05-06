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إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالطالبية

السبت، 06 مايو 2023 01:27 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالطالبية حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى الطريق في الطالبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ على السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في الطالبية بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.
 
 
 

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