إجلاء 13 ألف شخص بسبب اندلاع عشرات الحرائق بمقاطعة ألبرتا غرب كندا

كتب محمد جمال

خرج أكثر من 24 حريقا عن السيطرة فى مقاطعة ألبرتا بغرب كندا، مما تسبب فى إجلاء 13 ألف شخص، بحسب "روسيا اليوم".

وحتى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، كان هناك 91 حريقا بشكل إجمالى، 30 منها مدرجة كحرائق لا تزال مشتعلة ومن المتوقع أن تنمو وتزداد انتشارا، وفقا لبيانات حالة حرائق الغابات فى ألبرتا.

وتساعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد فى فصل الربيع فضلا عن الرياح والجفاف فى استمرار اشتعال النيران.

وتستمر عدة حرائق فى جنوب وغرب ألبرتا، بالقرب من الحدود مع مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وتبلغ مساحة بعض الحرائق الصغيرة 12 هكتارا (الذى يعادل 10 آلاف متر مربع)، بينما تبلغ مساحة حرائق أخرى آلاف الهكتارات.