وقال يرماك على تطبيق "تليجرام" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية: "نحن نعيد 45 من موظفينا إلى الوطن، 42 مدافعًا وثلاث مدافعات عن مصنع آزوفستال للصلب وكلهم أعضاء في مفرزة الحرس الوطني التي تأسست على ساحل آزوف قبل تسع سنوات".



وأضاف أنه "من بين المفرج عنهم من الأسر الروسي، هناك 35 جنديا ورقيبا وعشرة ضباط".



وأوضح أن من بينهم، محارب قضى قبل الغزو الواسع النطاق عامين ونصف العام في الأسر الروسى وكان قد أطلق سراحه من الأسر إلا أنه تم أسره مرة أخرى في مصنع آزوفستال للصلب واليوم سيعود إلى المنزل".



وكان مصنع "آزوف ستال" أصبح في الفترة الأخيرة محل جدل واسع بعدما حاصر الجيش الروسي مجموعة كبيرة من مقاتلي كتيبة "آزوف" الأوكرانية داخل المصنع.



ويعد المصنع بمثابة مدينة صناعية صغيرة، وهو مجمع صناعى تبلغ مساحته 11 كيلومتر مربع، ويقع على ساحل بحر آزوف، وله ميناء شحن خاص به.