أنظمة التشويش الإلكترونية الروسية تشلّ صواريخ "هيمارس" فى أوكرانيا

وكالات

أفادت شبكة "سي أن أن" نقلا عن مصادر مطلعة بأن منظومات "هيمارس" الصاروخية الأمريكية تفقد فعاليتها في أوكرانيا بسبب أنظمة التشويش الإلكترونية الروسية.

وقالت الشبكة: "روسيا تعطل بشكل متزايد منظومات "هيمارس" في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة، باستخدام أجهزة التشويش الإلكترونية لإسقاط نظام توجيه الصواريخ".

وأشارت المصادر في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا إلى أن الراجمات أصبحت أقل فعالية، لذلك يتعين على المتخصصين الأمريكيين والأوكرانيين إيجاد طرق لضبط البرنامج لمواجهة عمليات التشويش.

وأشارت القناة إلى أنه وفقا لوثائق البنتاجون السرية المسربة، فقد ساعدت واشنطن القوات الأوكرانية في اكتشاف وتدمير أجهزة التشويش الروسية. وأكد مسؤول للقناة لم يذكر اسمه من البيت الأبيض هذه المعلومات.