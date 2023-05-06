وتمنى أمير الكويت - فى البرقية التى أرسلها اليوم /السبت/ لتهنئة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة - كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. 