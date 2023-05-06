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أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة، معربا عن التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر الصداقة بينهما والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.