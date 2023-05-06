"أكوام المعكرونة" داخل غابة صغيرة تثير ضجة بنيوجيرسى الأمريكية.. التفاصيل

وكالات

تجرى شرطة إحدى مناطق نيوجيرسى تحقيقاً فى حادثة إلقاء مئات الكيلوجرامات من المعكرونة بصورة غير قانونية، داخل غابة صغيرة فى الولاية المحاذية لنيويورك، بحسب سكاى نيوز.

وتعود الحادثة التى تناولتها الصحف المحلية وصحيفة نيويورك تايمز مؤخرا، إلى الأسبوع الماضي، بعدما نشر شخص كان يتنزه فى المنطقة صوراً عبر فيسبوك تظهر أكواماً من المعكرونة مرمية فى غابة صغيرة وتحديداً على حافة مجرى مائى فى مدينة أولد بريدج المحاذية لمدينة نيويورك.



أكوام المكرونة

وأشار المسؤول فى البلدية هيمانشو شاه فى بريد إلكترونى تلقته وكالة فرانس برس الجمعة، إلى أنّ "مئات الكيلوجرامات من المعكرونة غير المطبوخة أُفرغت من عبواتها وأُلقيت على حافة المجرى المائي".

وبمجرد التحقق من صحة الصور التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرسل موظفون من البلدية وعناصر من الشرطة إلى مكان الواقعة.

ويسكن نيوجيرسى المحاذية لولاية نيويورك عدد كبير من المجموعات المتحدرة من أوروبا كأميركيين من أصل إيطالي. ويقول 17 بالمئة من سكانها أنهم يتحدرون من إيطاليا.

وفى أقل من ساعة، جُمعت هذه الكميات من المعكرونة التى بدأت تتعفن، بحسب البلدية التى أكدت أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقاً بالواقعة.

وشاعت تكهنات فى أولد بريدج التى تضم 65 ألف نسمة، بأنّ هذه المعكرونة هى من مخزون أحد المطاعم أو كانت ستُستخدم فى طلبية كبيرة تم إلغاؤها.