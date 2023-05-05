70 عاما من الانتظار لتولى العرش.. من هو تشارلز الثالث ملك بريطانيا؟

كتبت ريم عبد الحميد

بعد انتظار أكثر من 70 عاما، أصبح تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا. وبعد ثمانية أشهر من حمله اللقب، سيتم تتويجه رسميا فى احتفال ضخم بلندن السبت، تم التحضير له منذ سنوات.

ومثلما كان عهد والدته الأطول فى تاريخ ملوك بريطانيا، فإن تشارلز قضى أطول فترة وليا للعهد أيضا، وهو ما جعله أفضل استعداد لتولى العرش، بحسب ما ذكر تقرير لبى بى سى.

ولد تشارلز فى قصر باكنجهام فى 14 نوفمير عام 1948 كأكبر أبناء إليزابيث سنا، وكانت وقتها لا تزال دوقة أدنبرة وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة، وكان تشارلز أول حفيد للملك جورج السادس . وعندما أصبح عمره ثلاث سنوات، توفى جده وأصبح وليا للعهد بعد تتويج والدته.

لم يتلقى تشارلز تعليمه فى القصر الملكى، بل فى مدرسة، وكان بذلك أول ولى عهد يتلقى تعليمه خارج القصر، ودرس فى غرب لندن دون أن يحظى بأى معاملة خاصة، ثم انتقل إلى شمال شرق اسكتلندا، قبل أن يلتحق بكلية كامبريدج.

تم تتويج تشارلز أميرا لويلز عام 1958، لكنه لم يتسلم مهام المنصب إلى فى عام 1969. والتحق بالجيش عام 1971، وخدم فى القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية حتى عام 1976.

كانت الحياة العائلية لتشارلز، مثل العديد من أفراد اسرته صاخبة، رغم البداية الرائعة. فقد تزوج ولى العهد البريطانى عام 1981 من الليدى ديانا، والتى أصبحت متوجة بأميرة القلوب نظرا لشعبيتها الكبيرة التى ساهمت فى رفع شعبية العائلة الملكية البريطانية ككل. وأنجب تشارلز ولديه ويليام وهارى. لكن انهار هذا الزواج بسبب علاقة العاطفية تشارلز بكاميلا باركر، وأصداء فضيحة الخيانة التى عصفت ببريطانيا فى عام 1995 وهوت بشعبية الأمير إلى مستوى متدنٍ، خاصة بعد أن انتهى الأمر بالطلاق.

وبعد عشر سنوات، وتحديدا فى عام 2005، تزوج تشارلز من كاميلا، التى ستتوج معه فى احتفالات السبت كملكة قرينة.

وإلى جانب دوره الملكى، يعتبر تشارلز من الأثرياء فى بريطانيا بثروة تقدر بمئات الملايين، إن لم يكن مليارات، الدولارات. وتتفاوت تقديرات الصحف لثروته، فقدرتها صنداى تايمز ب، 750 مليون دولار، فيما قالت الجارديات أنها تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار بحسب قيمة الاصول الملكية. كما يمتلك الملك مؤسسة للأعمال الخيرية.