هبوط مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الرعاية الصحية"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 7.7%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3%، وهبط قطاعات مواد البناء، والعقارات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.9%، 3.8%، 3.3%، على التوالي، وانخفض قطاعي الموارد الأساسية والسياحة والترفيه بنسبة 3.2%.

كما تراجعت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 2.6%، 2.5%، 2.4%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.7%، 1.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 17295.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2978.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 4521.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 20651.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 31.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.116 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 705 مليار جنيه إلى 682.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 223.7 مليار جنيه إلى 215.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.7%.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 7 مايو.