اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 05:56 م
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معاينة محل تجارى اشتعل به حريق فى بولاق الدكرور

الجمعة، 05 مايو 2023 05:19 م
معاينة محل تجارى اشتعل به حريق فى بولاق الدكرور حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمحل تجاري اشتعل به حريق في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال مالك المحل، الذي لم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بمحل تجاري في شارع المساكن، بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور. 
انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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