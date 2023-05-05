اليوم السابع
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ما لا تعرفه عن مشروعات الصرف الصحى والمياه بمحافظة أسيوط

الجمعة، 05 مايو 2023 02:00 ص
ما لا تعرفه عن مشروعات الصرف الصحى والمياه بمحافظة أسيوط مياة أسيوط
كتب أحمد حسن

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نفذت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عدة مشروعات مياه وصرف صحى بمحافظة أسيوط، وفى هذا التقرير نوضح عدد المشروعات والتكلفة في عدة نقاط وهى كالتالى:..
 
1- تم تنفيذ 12 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة لعدد 9 محطات لمعالجة الصرف الصحى.
2- تم تنفيذ 189 مشروعاً  لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، منها 151 مشروعاً للمناطق الريفية بالمرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة".
3- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه ديروط وشبكاتها، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 385 مليون جنيه.
4- تم تنفيذ مشروع معالجة الروبة لـ4 وحدات مياه مرشحة نقالى، بطاقة 9.6 ألف م3/يوم، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.
5- تم تنفيذ مشروع وحدة حديد ومنجنيز بالحمراء، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 8 ملايين جنيه.
6- جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال شبكات محطة مياه ديروط، ومشروع توسعات محطة مياه ابنوب والفتح، بطاقة 68 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه.
 
7- تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات لصرف صحى المناطق الحضرية، وتشمل، مشروع صرف صحى صدفا والغنايم المتكامل (ثلاثى)، بطاقة 29 ألف م3/يوم، بتكلفة 305 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحى ابنوب والفتح المتكامل (ثلاثى)، بطاقة 82 ألف م3/يوم، بتكلفة 950 مليون جنيه.
 
8- تم تنفيذ مشروع صرف السيب النهائى لمعالجة القوصية بأسيوط، بطاقة 41 ألف م3/يوم، بتكلفة 450 مليون جنيه.
 
9- جارى تنفيذ مشروع الوحدة الثلاثية لمحطة معالجة أبوتيج وخط السيب، بطاقة 17 ألف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، ومشروع محطة وشبكة صرف صحي ديروط المتكامل (ثلاثى) وخط السيب، بطاقة 52 ألف م3/يوم، بتكلفة 595 مليون جنيه.
 
10- جارى تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحى عرب المدابغ الجديدة لقرى مركز أسيوط وخط السيب، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 500 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي البداري وساحل سليم + خط السيب، بطاقة 33 ألف م3/يوم، بتكلفة 350 مليون جنيه.
 
11- جارى تنفيذ 9 محطات لمعالجة الصرف الصحى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وهى: 
 
- مشروع توسعات محطة معالجة البدارى وساحل سليم
- مشروع توسعات محطة معالجة ابوتيج
- مشروع محطة معالجة عرب الكلابات
- مشروع محطة معالجة العطيات البحرية
- مشروع محطة معالجة قرى جنوب ديروط (عواجة)
- مشروع محطة معالجة قرى شمال ديروط (دشلوط)
- مشروع توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم
- مشروع محطة معالجة بنى غالب الجديدة
- مشروع محطة معالجة بالحوطا الشرقية.
 
12- إجمالى عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة أسيوط، 13 منطقة ريفية، بجانب 20 منطقة تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها.
13- تمثل مساحة تلك المناطق 14 % من إجمالى المناطق الريفية بالمحافظة، ويقطنها أكثر من نصف مليون مواطن، بما نسبته 15.6 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.
14- جارى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 منطقة ريفية (منها 14 منطقة تنفذها شركة المياه والصرف بالمحافظة، و151 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، بنسبة 71.6 % من المناطق الريفية، ويقطنها 2 مليون و253 ألف نسمة، بنسبة  69.4 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.
 

وزاره الإسكان

مشروعات المياه والصرف

الصرف الصحى

محافظه أسيوط

مشروعات حياه كريمه



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