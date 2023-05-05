رئيس مدينة طور سيناء يتفقد مواقف السيارات ليلا

جنوب سيناء: فايزة مرسال

تابع مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء يرافقه احمد الحضري نائب رئيس المدينة مواقف سيارات الأجرة منها موقف سيارات السويس وموقف حى توشكى بعد الزيادة بالسولار مع المتابعة بتعريفة الأجرة التى قررت بعد الزيادة

والتقى رئيس المدينة بعدد من المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة وناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة في حالة مخالفة السائقين.

وقال مبروك الغمريني رئيس مدينة طورسيناء، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كلف إدارة المرور بالتنسيق مع الوحدات المحلية بوضع ملصق على جميع السيارات السارى بشأنها هذا القرار موضحا خط السير وعدد الركاب والتعريفة المقررة

وشدد رئيس المدينة على السائقين على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا بأنه لن يسمح بأي زيادة في التعريفة الجديدة موجها الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح كان مبروك الغمريني ان أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن التعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية للمحافظة ومن محافظة جنوب سيناء للمحافظات المجاورة، وننشر التعريفة الحديدةالتي أعلن عنها.