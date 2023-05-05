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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الخميس - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تبادل الجانبان -خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانت العلاقات الدبلوماسية قد عادت بين البلدين بعد قمة الخليج فى ديسمبر 2019 بعد عامين من انقطاعها.