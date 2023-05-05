حياة كريمة.. الكشف على 1335 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية الشرقى سمهود

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1335 مواطنا فى 8 تخصصات طبية بواقع " 327 حالة طب وجراحة العيون، 289 حالة طب اطفال، 281 حالة جراحة عظام، 257 حالة أمراض باطنة، 73 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 44 حالة جراحة عامة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد، 24 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 119 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 68 مواطنا.





