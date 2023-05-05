بطل من الأقصر يحصد الميدالية الفضية بسباق 3 آلاف متر موانع ببطولة الجمهورية

الأقصر – أحمد مرعى

تقدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بقيادة صلاح رشوان مدير عام المديرية، بالتهنئة للاعب أحمد محمد حمزة، عقب تألقه الكبير وحصوله على الميدالية الفضية في سباق 3000 متر موانع، وذلك في بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 23 سنة، خلال الفترة من 4 مايو حتى 5 مايو الجارى، والمقامة بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.

ومن جانبهم أعرب كل من الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، عن خالص سعادتهم بتفوق البطل الأقصرى، والذي حصد الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى، وذلك تحت إشراف محمود صابر مشرف المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمديرية، والمدرب حسن محمد محمود مدرب ألعاب القوى، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكانت قد انطلقت فعاليات تصفيات منتخب مصر لقطاع الصعيد للوشو كونغ فو، تحت إشراف الاتحاد المصري للوشو كونغ فو، برئاسة شريف مصطفى رئيس الإتحاد الإفريقي والعربي، وذلك بصالة النزال فى نادي المدينة المنورة بالأقصر، للعمل على اختيار لاعبي منتخب مصر المشارك ببطولة العالم القادمة، وذلك بحضور المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسين عبدالموجود، والكابتن سامح حجاج مدرب عام منتخب مصر لقطاع جنوب الصعيد، وأسامة فوزي المشرف العام على منتخب مصر وإداري المنتخب لجنوب الصعيد، وكابتن سمير سعد، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة بالمديرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.



بطل من الأقصر يحصد الميدالية الفضية بسباق 3 آلاف متر