بدء التشغيل التجريبي لمستشفى القصاصين المركزي بالإسماعيلية قريبا

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية خلال تفقده أمس لمستشفى القصاصين المركزى، عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية، ومد خدمات البنية التحتية للمستشفى، ومن ثم تسليمها لوزارة الصحة والسكان؛ وذلك استعدادًا للافتتاح الرسمى قريبًا، والعمل على بدء التشغيل التجريبى لتقدم خدماتها الطبية لأهالى مركز ومدينة القصاصين، لافتًا إلى أن افتتاح هذا الصرح الطبى الكبير يعد إنجازًا مهمًّا فى قطاع الصحة بالمحافظة، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن فى مركز القصاصين والقرى التابعة له، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين، مدير إدارة الطب العلاجى، مدير إدارة القصاصين الصحية ومدير مستشفى القصاصين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى الجديد يعد صرحًا طبيًا شاملًا وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث تشمل 2 مبنى، بالإضافة لمبنى العيادات الخارجية وتعمل بطاقة 60 سريرا، 16 سرير عناية مركزة و16 سريرا داخليا، 17 ماكينة لقسم الكُلى الصناعى، و12 حضَّانة، بالإضافة إلى أقسامًا للاستقبال والطوارئ وغرف الإنعاش وصيدلية ومغسلة ومطبخ ومشرحة ومعامل تحاليل وبنك دم وسكن للأطباء وخدمات أخرى متعددة.

ووجَّه وكيل وزارة الصحة جزيل الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية لدورهم الفعَّال فى تلبية احتياجات القطاع الصحى بالمحافظة ودعمهم لتطوير مستشفى القصاصين وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل المتخصصة وكل الإمكانات المطلوبة؛ لتلبية احتياجات المرضى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشار "حطب" إلى أنه جار تسكين الأطقم الطبية والفِرق الإدارية بالمستشفى وبدء التشغيل التجريبى فور استكمال وصول الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة من فرش وأثاث؛ وذلك لبدء الخدمة الصحية بالمستشفى قريبًا وتلبية احتياجات المرضى فى كافة التخصصات والنهوض بكافة الخدمات الصحية.