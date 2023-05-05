التنمية المحلية: سحب الترخيص وغرامة مالية عقوبة مخالفة التعريفة الجديدة

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الموقف فى مختلف محافظات الجمهورية فى ضوء القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار السولار.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات في القيام بجولات ميدانية وحملات مكثفة على مدار اليوم الثانى لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفه لسيارات الأجرة بعد اعتمادها ، وكذا محطات الوقود لعدم تخزين السولار للإتجار به في السوق السوداء .



وقال اللواء هشام آمنة، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى استقرار وهدوء الوضع بالمحافظات ومواقف السيارات ، لافتاً إلى تلقي غرفة العمليات عدد من شكاوي وبلاغات المواطنين في عدد من المحافظات منها القاهرة والبحيرة والجيزة لقيام السائقين بزيادة تعريفة الركوب في بعض الخطوط عن الأسعار المعلنة من المحافظات ، وعلى الفور تم التواصل مع المحافظات ومديري المواقف والتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الدورية والتواجد الميدانى على أرض الواقع بكافة مواقف السيارات والسرافيس والنقل الجماعى بنطاق المحافظات لمتابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة وعدم استغلال المواطنين ، وأكد الوزير على ضرورة تعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة عبر كافة الوسائل المتاحة في المواقف سواء الملصقات والبنرات واللوحات الإرشادية داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، وعدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون لصق الاستيكرات الخاصة بالتعريفة الجديدة منعاً لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية والتي منها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة مع أهمية الإعلان عن التسعيرة عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة والوزارة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها و من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.



وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة من جميع قيادات الأجهزة التنفيذية على مدار أمس الخميس واليوم الجمعة ومتابعة سير العمل فى الموقف ومحطات الوقود المختلفة بالمحافظات والتعامل الفوري مع أى شكاوي أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين.



وشدد اللواء هشام آمنة ، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتواجد الميدانى خلال الأسبوع القادم وشعور المواطنين بتواجد قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية لمتابعة سير العمل بالمواقف والتصدي لأى من السائقين لزيادة تعريفة الركوب بخلاف ما أعلنته المحافظات والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط على أرض الواقع .



جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية قد خصصت أرقام الموبايل التالية ( 01103111761 - 01103111762 ) لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتجاوزات في بعض الملفات الخدمية الي تهم المواطنين علي أرض المحافظات .



وأشارت وزارة التنمية المحلية إلي أنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة علي رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين إعتباراً من اليوم الأربعاء للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية .



وفى السياق ذاته.. أكدت وزارة التنمية المحلية صوتك مسموع على استقبال الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg ، ورقم الفاكس 33374892 الذي تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

