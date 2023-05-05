أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 2630 جنيها

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 5-5-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب عند مستويات 2630 جنيها للجرام من عيار 21، رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوى 2048 دولار، وإطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين ، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2630 جنيها للجرام شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا عند مستويات 2630 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وذلك رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوى 2048 دولار في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوطًا ملحوظًا هذا الأسبوع. شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا عند مستويات 2630 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- وذلك رغم تحرك السعر العالمي للأونصة لمستوى 2048 دولار في التداولات الفورية، في حين يسجل الطلب على الذهب في مصر هبوطًا ملحوظًا هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2630 جنيها.

عيار 18 يسجل 2289 جنيها.

عيار 24 يسجل 3005 جنيهات.

الجنيه الذهب 21040 جنيها.

وزير الإسكان يعلن إطلاق بوابة خدمات المستثمرين.. وإتاحة 25 قطعة أرض خدمية أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "https://assign.newcities.gov.eg"، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة. أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوابة خدمات المستثمرين، من خلال الرابط التالي "https://assign.newcities.gov.eg"، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن البوابة ستتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، وستعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية التي تتاح شهريًا بالمدن الجديدة، وستبدأ البوابة بعرض الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، مع قيام المستثمرين بالتقدم لحجز تلك الفرص إلكترونياً من خلال تلك البوابة.

من جانبه قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إن الفرص الاستثمارية الأقل من 5 أفدنة، والتي سيتم عرضها خلال شهر مايو، تتضمن (25) قطعة أرض بأنشطة خدمية بمساحات مختلفة، في 6 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - الشيخ زايد - الشروق – العبور الجديدة - أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة).



اجتماع وزير قطاع الأعمال ورئيس شركتي سيناء للمنجنيز والقابضة للصناعات الكيماوية قطاع الأعمال: تنفيذ مشروعات بـ"سيناء للمنجنيز" لتعظيم العائد من الكاولين كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن المشروعات الجاري تنفيذها بشركة سيناء للمنجنيز، بالشراكة مع القطاع الخاص منها مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بتكلفة 11 مليون دولار و 130 مليون جنيه تمويل محلي، ومشروع لإنتاج منجنيز عالي التركيز بنسبة شراكة 65% للشركة و 35 % للقطاع الخاص. كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، عن المشروعات الجاري تنفيذها بشركة سيناء للمنجنيز، بالشراكة مع القطاع الخاص منها مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بتكلفة 11 مليون دولار و 130 مليون جنيه تمويل محلي، ومشروع لإنتاج منجنيز عالي التركيز بنسبة شراكة 65% للشركة و 35 % للقطاع الخاص.

قال إن شركة سيناء للمنجنيز تنتج سبيكة السيلكومنجنيز والجبس المكلسن كنشاط صناعى وخام الكاولين ورمال الزجاج والجبس الخام وأكسيد الحديد وخام المنجنيز كنشاط تعديني، وهناك خطة تطوير الشركة تنطلق من التوسع في الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى الإنتاج التعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة، وإضافة صناعات جديد.