4.05 مليار دولار صادرات 7 قطاعات صناعية بأول شهرين فى 2023

كتب إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أرقام صادرات 7 قطاعات صناعية تصديرية في أول شهرين من 2023 حيث حققت 4.050 مليار دولار "تقريبا" وفى سياق السطور التالية نرصد أبرز أرقام القطاعات التصديرية السبع فى أول شهرين خلال 2023

-صادرات المنتجات الكيماوية سجلت 1.17 مليار دولار أول شهرين من 2023

-صادرات موادت البناء سجلت 1.098 مليار دولار أول شهرين من 2023

-صادرات الحاصلات الزراعية سجلت 763 مليون دولار أول شهرين من 2023

-صادرات الصناعات الهندسية سجل 626.5 مليون دولار أول شهرين من 2023

-صادرات الملابس الجاهزة سجلت 383.5 مليون دولار أول شهرين من 2023

-صادرات الغزل والنسيج سجلت 194 مليون دولار أول شهرين من 2023

-صادرات المفروشات سجلت 83 مليون دولار أول شهرين من 2023

تواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا لتعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.

ونجحت مصر في إنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول أفريقيا (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر) من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا ،وجاري حاليا تحديد أماكن 6 الباقيين.