26 ميدالية حصيلة محافظة مطروح فى ختام الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية

أحمد خالد

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الشكر والتقدير لجميع الجهود المشاركة في تنظيم ونجاح فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونظمته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 27 ابريل إلى 2 مايو على أرض مطروح ، مما أظهر المحافظة بالشكل الحضارى اللائق، مهنئا جميع اللاعبين والوفود المشاركة الفائزين بالمراكز المتقدمة خلال فعاليات الأولمبياد في 12 لعبة فردية وجماعية والذى حصلت فيه محافظة مطروح على عدد 26 ميدالية مختلفة.

وأوضح الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظة مطروح فازت خلال منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بعدد 26 ميدالية في الألعاب المختلفة الفردية والجماعية منها 9 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات أخرى برونزية.

من جانب آخر أكد محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف، أنه تم خلال الأولمبياد تنظيم عدد من الرحلات لللاعبين والوفود المشاركة لعدد من المناطق والمعالم الاثارية والسياحية كمتحف روميل ومزار حمام كليوباترا شواطئ عجيبة والغرام وروميل وغير من المعالم بالمحافظة والتعرف عليها مع تقديم شرح لها، وإهداء البروشورات والكتيبات التعريفيه للمقومات والامكانيات والمعالم السياحيه لمطروح، وسط فرحة المشتركين من الشباب في الجولة السياحية وزيادة المعرفة والثقافة عن المحافظة.