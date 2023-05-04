وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك يأتى استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.



وأضافت أن المملكة العربية السعودية حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، مشيرة إلى أنه بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 6073 شخصاً (246 مواطنا، ونحو 5827 شخصاً ينتمون لـ 104 جنسيات).