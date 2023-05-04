جاء ذلك خلال إجراء الصفدى اتصالات مع كل من وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيريوك، ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، ووزير خارجية مالطا إيان بورج، التي تشغل الآن مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، ووزير خارجية اليونان نيكوس دندياس؛ لإطلاعهم على مخرجات الاجتماع، والخطوات القادمة في إطار المسار السياسى العربى، الذى أطلقه الاجتماع للتدرج نحو التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس.

وبحث الصفدى ونظراؤه الآفاق المستقبلية في جهود حل الأزمة، والخطوات اللازمة لمعالجة قضايا رئيسة، ووفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، تشمل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع فئات الشعب السوري التي تحتاجها، والعودة الطوعية للاجئين، ومحاربة الإرهاب والتصدي لخطر تهريب المخدرات على طريق معالجة قضايا أمنية وسياسية أشمل.

وأكد الوزراء الأوروبيون، أهمية الجهود المبذولة للتدرج نحو حل الأزمة السورية، وبما ينهي جميع تبعاتها.