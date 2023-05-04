اليوم السابع
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الخميس، 04 مايو 2023 05:13 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الإيطالى يلغى زيارة لباريس بعد تصريحات مسيئة لوزير الداخلية الفرنسى

الخميس، 04 مايو 2023 04:53 م
وزير الخارجية الإيطالى يلغى زيارة لباريس بعد تصريحات مسيئة لوزير الداخلية الفرنسى أنطونيو تايانى
وكالات

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ألغى نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى زيارة مقررة للعاصمة الفرنسية باريس بعد تصريحات وصفها بالمسيئة جاءت على لسان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 
 
وقال تايانى "لن أذهب إلى باريس للاجتماع المقرر مع الوزيرة (كاثرين) كولونا، مؤكدا أن جرائم الوزير دارمانين ضد الحكومة وإيطاليا غير مقبولة، مشيرا إلى أن هذه ليست الروح التى يجب أن تواجه بها التحديات الأوروبية المشتركة".
 
وكان دارمانان قد اتهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بـ"العجز" عن حلّ مشاكل الهجرة" فى بلادها التى تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.
 
وقال دارمانان، فى تصريحات لإذاعة ار ام سى، إنّ "السيدة ميلونى، حكومة اليمين المتطرّف التى اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس"، محمّلاً إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله "الحقيقة أنّ هناك في تونس وضعاً سياسياً يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأنّ ايطاليا عاجزة عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين".

إيطاليا

باريس

روما

جيرالد دارمانين

كولونا

الهجرة



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