وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده بمواصلة التعاون مع بولندا

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أكد وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء التزام بلاده بمواصلة التعاون والشراكة مع بولندا في اليوم القومي لها.



وقال الوزير الأمريكي -في بيان أورده الموقع الرسمي للخارجية الامريكية- "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية ، أتقدم بأطيب تمنياتنا لشعب بولندا بينما تحترم اعتماد أول دستور لكم منذ 232 عامًا".



وأضاف "بناءً على قيمنا المشتركة ، ننمو أقوى وأكثر نجاحًا بسبب تعاوننا في قضايا مهمة مثل أمن الطاقة النظيفة والموثوقة والعلاقات الاقتصادية الموسعة"، و"كما قال الرئيس الامريكي جو بايدن خلال زيارته إلى وارسو في وقت سابق من هذا العام ، في لحظات الاضطراب الكبير وعدم اليقين ، فإن معرفة ما تمثله ومعرفة من تقف إلى جانبه يحدث فرقًا كبيرًا"..



وأعرب وزير الخارجية الامريكي عن تطلعه إلى مواصلة تنمية شراكتنا وصداقتنا في العام المقبل، ولفت إلى أن شعب بولندا المعنى الحقيقي للتضامن، مشيدا بالعلاقات الامريكية-البولندية.



واختتم بلينكن تصريحاته بالقول "الولايات المتحدة تفخر بالوقوف إلى جانب بولندا كأصدقاء وشركاء وحلفاء ، يعملون جنبًا إلى جنب للدفاع عن التحرر من الاستبداد والعدوان ودعم أوكرانيا وفرض عواقب على روسيا وتعزيز أمننا الجماعي على الجناح الشرقي لحلف الناتو".