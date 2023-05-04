وزير التنمية المحلية يوجه بمحاسبة مخالفى التعريفة فى جولة بمواقف القاهرة

كتب على عبد الرحمن – سيد الخلفاوى

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الخميس عددًا من مواقف النقل الجماعى فى عدد من أحياء العاصمة للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار السولار.

بدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة من موقف الألف مسكن بطريق جسر السويس، حيث استمعا إلى شرح من مدير المواقف بالقاهرة حول تعديل تعريفة الركوب فى خطوط موقف الألف مسكن بقيمة لا تجاوز 10%، وتحدثا اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبدالعال مع عدد من المواطنين المترددين على الموقف بخصوص تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتأكد من التزام السائقين بالموقف على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة والتى تم طباعتها وتعليقاتها فى مدخل الموقف.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بعدم دفع أى مبالغ مالية سوى التى حددتها وأعلنتها المحافظة وابلاغ مدير الموقف عن أى شكاوى فى حال وجود أى مخالفات من السائقين، كما أكد الوزير على متابعة غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة لأى شكاوى من المواطنين لسرعة اتخاذ اللازم.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم فى الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنبيه على السائقين بوضع ملصقات خاصة بالأسعار الجديدة على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة وتكون واضحة أمام المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعى مصلحة المواطن والسائق، وروعى فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز 1جنيه للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و1 جنيه لبعض الخطوط المميزة والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

وشدد محافظ القاهرة على وضع البنرات والملصقات التى تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما وجه بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدى لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأى صورة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و15496 لتلقى شكاوى المواطنين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

شارك فى الجولة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء ابراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ومدير إدارة سرفيس القاهرة وعدد من القيادات بالوزارة والمحافظة.