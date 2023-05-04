اليوم السابع
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وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات

الخميس، 04 مايو 2023 10:14 ص
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات خلال اللقاء
كتب أحمد حسن

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الجزار: منفتحون لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري والعمل على حلها
 
 
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، قد استجابت لمطالب المطورين العقاريين، التى تقدموا بها خلال لقاء سابق معهم مطلع العام الجارى، كما استمع إلى المطالب الجديدة التي تقدموا بها، وكذا مقترحاتهم للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري حالياً، موضحاً أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين، وتحافظ على هذا النشاط الاقتصادى المهم، الذى يسهم فى توفير العديد من فرص العمل، ويساعد فى تحقيق المخططات التنموية.
 
كما أكد وزير الإسكان، أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

المطوريين العقاريين

شركات عقاريه



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