وزير الأوقاف يعزى أسر 3 أئمة توفوا فى حادث أتوبيس الوادى الجديد

كتب لؤى على

توجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد، وينعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل.

ووجه وزير الأوقاف جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، كما وجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم، وهم :

1- الشيخ/ أحمد حنفي أبو بكر.

2 - الشيخ/ محمد احمد محمد حنفي .

3- الشيخ/ مصطفى عبد الله محمد حسين.