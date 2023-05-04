ننشر مواقيت الصلاة الخميس 4/5/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:34 م

موعد صلاة العشاء 8:58

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:06 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:29

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:31 م

موعد صلاة العشاء 8:55 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:28

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:19 م

وقت صلاة العشاء 8:40 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 14: 4

موعد صلاة المغرب 7:21 م

موعد صلاة العشاء 8:40