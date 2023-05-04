ننشر مواقيت الصلاة الخميس 4/5/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:34 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:34 م
موعد صلاة العشاء 8:58
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:56
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:06 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:29
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 8:55 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:28
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:19 م
وقت صلاة العشاء 8:40 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 7:21 م
موعد صلاة العشاء 8:40
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