اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسكندرية تنفذ لوحة تذكارية لـ 119 طبيبا من شهداء جائحة كورونا

الخميس، 04 مايو 2023 11:21 ص
نقابة أطباء الأسكندرية تنفذ لوحة تذكارية لـ 119 طبيبا من شهداء جائحة كورونا نقابة أطباء الأسكندرية تنفذ لوحة تذكارية لـ 119 طبيبا من شهداء جائحة كورونا
كتبت آية دعبس

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أزاحت نقابة الأطباء بالإسكندرية الستار عن لوحة تذكارية تخليداً وتشريفاً لذكرى 119 طبيبا من شهداء كورونا تحت عنوان "لن ننساكم"، وذلك بحضور الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتور أشرف سعد جلال نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتور فريد حمدي الأمين العام لنقابة أطباء مصر، والدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة.
 
وفى كلمته، توجه الدكتور فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، بالشكر لنقابة أطباء الإسكندرية للمبادرة بإقامة تلك اللوحة التذكارية ولمديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي واتحاد المهن الطبية لبذل كل الجهد خلال الجائحة من أجل علاج الأطباء، وأوصى بتقديم كل الرعاية لأبناء الشهداء.
 
وقال الدكتور أشرف سعد جلال نقيب أطباء الإسكندرية، إن الهدف من إقامة تلك اللوحة التذكارية هو تخليداً لذكرى الأطباء الأبطال الذين بذلوا كل الجهد و لم يتركوا أرض المعركة وضحوا بحياتهم مقابل الدفاع عن جموع الشعب أمام عدو غير ملموس.
 
وتوجه أشرف سعد بالشكر إلى الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية للشئون العلاجية، لدورها في مواجهة فيروس كورونا من خلال ترأسها لمستشفى العزل بالعجمي ثم المشرف العام على مستشفيات العزل بالإسكندرية خلال فترة انتشار المرض، وأطلقت عليه لقب "الشهيد الحي".
 
وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه الضروري وجود لوحة تحمل أسماء وصور لشهداء الواجب تخليداً لذكراهم وليبقوا على مدار السنين وبتعاقب الأجيال مثل وقدوة لكل طبيب شاب يستمد منهم إيمانه بمهنته وثباته على قَسمه وفخره واعتزازه بكونه طبيبا مصريا يخدم وطنه.

نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء كورونا

شهداء الاطباء فى جائحة كورونا

نقابة اطباء الاسكندرية



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