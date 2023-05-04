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نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى إدريس بالحوامدية.. صور

الخميس، 04 مايو 2023 08:22 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى إدريس بالحوامدية.. صور نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الخميس، مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية؛ للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.
 
يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.
 
وعاين نائب المحافظ خلال جولته التفقدية بالمدينة، أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع ذكري إدريس بداية من طريق 11 حتى آخر شارع سعد زغلول.
 
ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.
 
رافق نائب المحافظ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة للأعمال.
 
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى (1)
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى
 
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى (2)
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى (3)
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى (4)
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى (5)
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى (6)
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى (7)
نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع ذكرى
 

الحوامدية

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مشروعات الرصف بالجيزة

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