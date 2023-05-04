مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المحافظة علي استعداد تام لبدء امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى سواء في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومتابعة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وتم الإنتهاء من امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ، وستبدأ امتحانات المواد الأساسية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات النقل الخاصة بالمرحلة الإبتدائية، تبدأ يوم 6 مايو الجارى، وستبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 20 مايو الجارى، كما أنه تم الإنتهاء من طباعة الإمتحانات الخاصة بالنقل في المرحلتين ، وتسليمها الي مراكز توزيع الأسئلة التي أقوم بمتابعتها بشكل مستمر للإطمئنان علي سرية الإمتحانات في أي وقت، والتأكد من غلق المظاريف وختمها منعا للتسريب.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم تهيئة المناخ العام للطلاب، واللجان لتكون علي أتم الاستعداد لإستقبال الطلاب الممتحنين، حيث قام مديرو العموم بالإدارات المختلفة بإستلام تقارير من مديري المدارس بجاهزية مدارسهم من حيث الإنارة ، والتهوية السليمة، ونظافة المبني، والديسكات ، والحمامات ، مع مراعاة توفير المياه والتهوية للطلاب ، ومراعاة الإجراءات الصحية، والوقائية.