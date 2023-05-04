مناظرة 529 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد فى صحة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 3241 حالة خلال الربع الاول 2023 منذ بداية تفعيل المنظومة

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن الخدمة مفعلة في عدد 15 مستشفي باجمالي مايقرب من 40 تخصصاً، كما تم تفعيل التغذية العلاجية والاقلاع عن التدخين والصيدلة الاكلينيكية.

و لفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .