اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مايو 2023 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مناظرة 529 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد فى صحة الدقهلية

الخميس، 04 مايو 2023 12:35 م
مناظرة 529 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بعد فى صحة الدقهلية المناظرة الطبية
الدقهلية :محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن  الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن  فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 3241 حالة خلال الربع الاول 2023  منذ بداية تفعيل المنظومة
 
وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره  لفريق عمل المبادرة الرئاسية مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية
 
فيما كشفت  الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن الخدمة مفعلة في عدد 15 مستشفي باجمالي مايقرب من 40 تخصصاً، كما تم تفعيل التغذية العلاجية والاقلاع عن التدخين والصيدلة الاكلينيكية.
 
و لفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.
 
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة  للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .
 
التشخيص عن بعد
التشخيص عن بعد

 

الكشف الطبي ومناظره الحالات عن بعد
الكشف الطبي ومناظره الحالات عن بعد

 

 

صحه الدقهلية تناظر وتشخص الحالات المرضيه عن بعد
صحه الدقهلية تناظر وتشخص الحالات المرضيه عن بعد

 

 

مناظره الحالات في صحه الدقهلية
مناظره الحالات في صحه الدقهلية

مناظره الحالات

التشخيص عن بعد

مبادرات رئاسية

مديرية الصحة

صحة الدقهلية

وزارة الصحة والسكان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة