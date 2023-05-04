مكافحة المخدرات بالشرقية تحبط ترويج 150 طربة حشيش.. اعرف تفاصيل

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل قبل ترويجه 150 طربة حشيش على عملائه بدائرة مركز أبو حماد.

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان ، عن قيام " سالم ح ع " 40 عاما، مقيم البعالوة مركز التل الكبير، والسابق اتهامه فى 6 قضايا مخدرات آخرهم القضية رقم 30764 جنايات المرج لسنة 2021 مخدرات، بالتردد على مدينة أبو حماد للاتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطه فى كمين محكم أعد له بالقرب من كوبرى العباسة العلوى طريق أبو حماد- الإسماعيلية" دائرة مركز أبوحماد، وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 طربة من مخدر الحشيش تزن 15 كيلو جرام، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها والهاتف يستخدمه فى الاتصال بعملائه وعقد الصفقات والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.