مقرر المحور الاقتصادي: كلمة الرئيس السيسي في الحوار الوطني أحدثت زخمًا كبيرًا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أعطت زخما وتعبيرا عن أن الإرادة السياسية تقف وراء الحوار وإخراج أفضل ما يمكن أن يتحاور حوله الناس في تنفيذ بعض التوصيات التي سينتج عنها الحوار.

وأضاف «جلال»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك توجها في كيفية إدارة السياسة سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ووجود السلطة بهذا الشكل في كلمة الرئيس شيء مهم.

وأشار إلى أنه كان سعيدًا بالتنوع الموجود في قاعة الجلسة الافتتاحية، إضافة للتنظيم، وتساؤلات عمرو موسى في غاية الأهمية، وتركيز حسام بدراوي على احترام الدستور أيضا مهم، بجانب الكلمات الحقوقية وغير الحقوقية والأحزاب المختلفة، وهذه حالة في منتهى الحيوية، وكلما يتم التفاعل بين الأطراف المختلفة فيما بينها شيء بديع في ظل أن أرضية الوطن هي الهدف.